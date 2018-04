ITF-Juniors: Leopold Zima mit Finale in Florenz

© (c) Jürgen Hasenkopf

Leopold Zima hat es beim G2-Turnier im italienischen Florenz bis ins Endspiel geschafft.

Der 17-Jährige schlug auf dem Weg dorthin unter anderem den an zwei gesetzten Damien Wagner aus der Schweiz, im Halbfinale siegte er über den an sieben notierten Daniil Glinka aus Estland. Im Finale musste sich Zima dem topgesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 6:7 (6), 4:6 geschlagen geben.

In der Vorwoche hatte Zima bereits beim G1-Turnier in Vrsar/Kroatien das Endspiel erreicht und damit den größten Erfolg seiner Juniorenkarriere gefeiert.

Zima steht in der aktuellen Junioren-Weltrangliste mit Rang 79 aktuell so hoch wie nie zuvor, durch seinen Erfolg in Florenz wird es weiter nach oben gehen. Nach Rudi Molleker (Rang 24) stellt Zima den zweitbesten deutschen Juniorenspieler.