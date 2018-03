Österreichischer Tennisverband stellt Förderprojekt "Next Generation" vor

Unter dem Motto "Kinder zum Tennissport" hat sich der ÖTV im Projekt "Next Generation" das große Ziel gesetzt, möglichst viele Kinder und Jugendliche für den Tennissport in Österreich zu begeistern. Um dies zu bewirken, wird österreichweit eine Vielzahl an Kinder- und Jugendprojekten (wie z.B. das ProKids Programm oder der ROG-Cup) angeboten, die dem Nachwuchs die Freude am Tennis näherbringen soll.

Aus der Breite an SpielerInnen werden in weiterer Folge die Top-Asse gescoutet und auf ihrem Weg zum Tennisprofi intensiv betreut. Im Damen Leistungszentrum in Linz und im Herren Leistungszentrum in der Südstadt bietet der ÖTV jungen Talenten optimale Bedingungen für ihre sportliche und persönliche Unterstützung und Weiterentwicklung.

Hier wird unter Anleitung der Top-Trainer Günter Bresnik und Jürgen Waber auf höchstem professionellen Niveau und Umfeld gearbeitet. Das Angebot umfasst neben sportmotorischen Tests, Ernährungsberatung, physiotherapeutischen Untersuchungen und einer ganzheitlichen sportpsychologischen Betreuung auch eine optimale Turnierbetreuung im In- und Ausland.

ÖTV-Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek unterstützt das Projekt:

"Meiner Ansicht nach schafft das Projekt 'Next Generation' viele Möglichkeiten, um mehr Kinder zum Tennissport zu bringen. Jedes Kind, das Spaß am Tennis findet, ist ein Erfolg für uns. Vielleicht ist ja ein Kind darunter, das durch die Unterstützung des ÖTV zukünftig unter den Top 10 der Welt spielen wird."

"Jede Beteiligung an diesem Projekt wird in Zukunft positive und nachhaltige Auswirkungen auf den gesamten Tennissport in Österreich haben. Der ÖTV bietet die optimalsten Bedingungen für die Basis und in weiterer Folge die beste Betreuung im professionellen Tennissport. Ich bedanke mich beim ÖTV und bei allen Förderern des 'Next Generation' Projektes."

