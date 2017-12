Junior Orange Bowl: Mara Guth erst im Halbfinale gestoppt

Mara Guth hat beim Junior Orange Bowl eine starke Leistung gezeigt und ist erst im Halbfinale ausgeschieden. Die 14-Jährige schlug auf Key Biscayne im US-Bundesstaat Florida auf dem Weg in die Runde der letzten vier sogar die Topgesetzte des Turniers.

In der Vorschlussrunde unterlag Guth, Nummer Neun der Setzliste, der US-Amerikanerin Elvina Lalieva knapp mit 2:6, 7:6 (7:3), 4:6. Zuvor schlug der Schützling des TC Bad Vilbel die Favoritin Alexandra Yepifanova (USA) 1:6, 7:5, 6:0. Die deutsche Meisterin in der Altersklasse U14 trat am Mittwoch gegen die Bulgarin Dariya Radulova zum Spiel um den dritten Platz nicht mehr an.

Der Junior Orange Bowl gilt weltweit als eines der wichtigsten und bedeutendsten Juniorenwettbewerbe. Beim U14-Bewerb trugen sich bereits Größen wie Janko Tipsarevic, Juan Martin del Potro, oder Justine Henin in die Siegerliste ein.

Letzter deutscher Sieger war bei den unter 14-Jährigen 1992 Tommy Haas. 1990 gewann Heike Rusch, ein Jahr zuvor hatte Marketa Kochta auf dem Siegertreppchen gestanden. Aus österreichischer Sicht triumphierte Tamira Paszek im Jahr 2004 bei der Junior Orange Bowl.

Die U12-Konkurrenz gewann außerdem einst Steffi Graf (1981) und Laura Siegemund (2000). Hier geht's zum gesamten Draw der Junior Orange Bowl.