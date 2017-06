Niemeier und Molleker mit Berlin-Titeln

Erlebe

AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles - Tag 1

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Jule Niemeier hat am Wochenende den Titel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin geholt - und stellt somit in dieser Woche erstmals die bestplatzierte deutsche Juniorin. Bei den Junioren siegte Rudi Molleker.

Die 17-Jährige, die in der Alexander Waske Tennis-University in Offenbach trainiert, gewann im Endspiel des G1-Turniers gegen Anna Laguza mit 6:1, 7:5. Niemeier war in Berlin an Position acht gesetzt, sie musste in zwei ihrer fünf Matches bis ins Finale zweimal über drei Sätze gehen. Dank dieses Erfolges wird Niemeier in der neuen Weltrangliste der Juniorinnen erstmals die bestplatzierte deutsche Spielerin sein.

Bei den Junioren hat Rudi Molleker zugeschlagen und sich seinen zweiten ITF-Jugendtitel des Jahres gesichert. Der 16-Jährige gewann ohne Satzverlust, er siegte im Endspiel gegen Stefan Palosi mit 6:4, 6:2. Molleker wird so seine Position als Deutschlands Top-Junior weiter ausbauen.