Nervenstark ins erste Major-Endspiel

Freitag, 09.06.2017

Alex Corretja hatte sich Mitte des ersten Satzes zum Court 2 begeben, der zweifache Paris-Finalist (1998 verlor Corretja gegen Carlo Moya, drei Jahre später gegen Gustavo Kuerten) sollte sein Kommen nicht bereuen: Denn Miomir Kecmanovic, der Turnierfavorit aus Serbien, und Nicola Kuhn, der Spanier mit deutschen Wurzeln, boten von Beginn an ein Match auf einem Niveau, das auch in der Erwachsenenklasse Beachtung gefunden hätte.

Kecmanovic erwischte den besseren Start, mit Fortdauer des ersten Satzes fand Kuhn besser ins Match. Der 17-Jährige, der in Innsbruck zur Welt kam, schlägt seine Bälle flacher als sein Gegner, bringt dadurch aber auch mehr Tempo in sein Spiel. Der Tiebreak musste zum Auftakt die Entscheidung bringen, Kuhn setzte sich knapp mit 7:5 durch.

Entscheidung im Tiebreak

In Durchgang zwei schien Kecmanovic die Wende zu gelingen, er gewann sicher mit 6:2. Und zog auch im entscheidenden Satz auf 3:0 davon. Kuhn, der im vergangenen Jahr in der Vorschlussrunde gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada verloren hatte, machte fünf Spiele in Folge, schaffte es bei 5:4 jedoch nicht, das Match mit eigenem Aufschlag zu beenden. Wieder ging es ins Tiebreak, und wieder zeigte Kuhn in wichtigen Phasen das bessere Tennis: nach 2:13 Stunden verwandelte der Deutsch-Spanier seinen ersten Matchball zum 7:6 (5), 2:6, und 7:6 (4).

Im Finale wartet nun der Brite Alfie Hewett, der sein Halbfinale gegen den Japaner Shingo Kunieda glatt in zwei Sätzen gewann.

Nicola Kuhn hat bis vor wenige Monate in der Akademie von Juan Carlos Fererro trainiert, tritt seit vergangenem Jahr für Spanien an. Das Interesse im Deutschen Tennis Bund an einer Rückkehr Kuhns ist dem Vernehmen nach indes ungebrochen: Schließlich hat dieser alle Juniorenmannschaften des Verbandes durchlaufen.

