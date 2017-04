Turniersieg! Lara Schmidt überrascht in Istres

Sonntag, 23.04.2017

Lara Schmidt hat in Istres/Frankreich ihren größten Karrieresieg gefeiert. Als Nummer 145 der Juniorinnen-Weltrangliste angereist, schlug die 17-Jährige im Endspiel des Turniers der Kategorie G2 die topgesetzte Carson Branstine aus Kanada mit 6:4, 6:1. Bereits in Runde eins hatte Schmidt die an zwei gesetzte Ayumi Miyamoto in drei Sätzen aus dem Turnier genommen, im Halbfinale dann die Nummer vier, Amanda Mayer.

Schmidt sicherte sich durch ihren Sieg 100 Punkte für die Juniorinnen-Weltrangliste und wird somit in der neu erscheinenden Weltrangliste ihr höchstes Karriereranking einnehmen.