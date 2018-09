ATP Challenger: Lucas Miedler in Tiburon in Runde eins ausgeschieden

Lucas Miedler ist beim ATP-Challenger-Turnier in Tiburon ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Cem Ilkel aus der Türkei in drei Sätzen.

Miedler hatte sich in der vergangenen Woche in St. Petersburg erstmals für ein Hauptfeld eines ATP-World-Tour-250-Turniers qualifiziert. War dort aber Titelverteidiger Damir Dzumhur nach gutem Auftakt unterlegen.

In Tiburion holte sich Miedler, der in der Weltrangliste aktuell auf Position 213 geführt wird, gegen den türkischen Qualifikanten zwar den ersten Satz, musste sich Ilkel aber nach einer Spielzeit von 2:05 Stunden mit 6:4, 4:6 und 3:6 geschlagen geben. In Runde zwei wartet nun Marcel Granollers auf Ilkel.

Miedler war der einzige deutschsprachige Vertreter im Hauptfeld des mit 100.000.- US Dollar dotierten Events im US-Bundesstaat Kalifornien.

Hier das Einzel-Tableau in Tiburon