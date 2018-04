Lucas Miedler mit Doppelschlag in Sharm El Sheikh

Lucas Miedler setzt seine erfolgreiche Saison 2018 fort: Beim mit 15.000 US-Dollar dotierten Future im ägyptischen Sharm El Sheikh holte er den Einzel- und Doppeltitel.

Im Endspiel der beiden Topgesetzten siegte der 21-Jährige gegen den an eins notierten Teymuraz Gabashvili mit 6:3, 7:5. Miedler sicherte sich somit seinen dritten Future-Titel des Jahres, alle drei Siege hat er in Sharm El Sheikh eingefahren. Seine Bilanz aus den letzten Wochen: 19 Siege bei nur 2 Niederlagen. Im Halbfinale hatte Miedler von der Aufgabe seines Landsmanns Matthias Haim profitiert.

Im Doppel siegte Miedler ebenfalls: An der Seite des US-Amerikaners Peter Kobelt schlug er Igor Marcondes/Vladyslav Orlov mit 7:6 (4), 6:4. In der Doppelkonkurrenz hatte er bereits in der Vorwoche gesiegt, damals mit Vladyslav Manafov.

Aktuell steht Miedler auf Rang 350 der Welt, seine beste Platzierung hatte er mit Rang 300 im Oktober 2017. Im Doppel stellt er die Nummer 275 und stand vor knapp einem Jahr schon mal auf Rang 204.