ITF-Tour-Round-up: Neuchrist und Klaffner mit Turniersiegen im Doppel

Maximilian Neuchrist und Melanie Klaffner haben in ihren Doppelkonkurrenzen zugeschlagen.

Neuchrist siegte beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Future in Abuja/Nigerien an der Seite des Schweden Markus Eriksson mit 6:3, 4:6, [11:13] über das französische Duo Remi Boutillier/Tom Jomby - und sicherte sich so seinen zweiten Doppeltitel auf Future-Ebene in 2018. Im Einzel war der 26-Jährige im Viertelfinale ausgeschieden.

Bei den Damen war Melanie Klaffner in Sharm El Sheikh (15.000 US-Dollar) erfolgreich. Die 27-Jährige gewann mit Anna Morgina gegen Alicia Barnett/Julia Terziyska im Finale mit 7:5, 6:1; ausgerechnet gegen Barnett hatte sie in der Einzelkonkurrenz im Achtelfinale den Kürzeren gezogen. Der Doppeltitel war Klaffners erster in dieser Saison.