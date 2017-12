Masur und Möller um deutschen Meistertitel

Daniel Masur und Marvin Möller werden im Herreneinzelfinale der Deutschen Tennismeisterschaften in Biberach an der Riß aufeinandertreffen. Tamara Korpatsch und Katharina Hobgarski heißen die Finalistinnen bei den Damen. Der Titel im Mixed bleibt in Württemberg.

Zum achten Mal in Folge ist die oberschwäbische Kreisstadt Biberach an der Riß Austragungsort der deutschen Meisterschaften der Damen und Herren in dieser Woche. Im Leistungszentrum des Württembergischen Tennis-Bundes stehen sich die nationalen Tenniscracks im Einzel und Mixed-Wettbewerb gegenüber, um ihren Namen in der glanzvollen Ehrentafel der ehemaligen Turniersieger verewigen zu können. Steffi Graf, Michael Stich, Nicolas Kiefer oder Andrea Petkovic tauchen hier als Champions auf.

Auch wenn die ganz großen Namen in diesem Jahr nicht vertreten sind, kam es am Samstagnachmittag zu einem interessanten Halbfinale der Herren zwischen den an Nummer 90 der Weltrangliste rangierenden Maximilian Marterer und Daniel Masur. In dem Duell der beiden Trainingspartner der TennisBase Oberhaching setzte sich schließlich Masur mit 6-4, 7-6 durch. 82 Prozent gewonnene erste Aufschlagpunkte und zwei Breaks ließen nach einer Stunde und 28 Minuten den Weltranglisten 346. jubeln.

"Wir kennen uns natürlich in- und auswendig und wissen eigentlich bei wichtigen Punkten, wohin der andere spielt. Das hat man heute auch in der ein oder anderen Situation gesehen, dass er mit einem Schritt früher dran war, als das vielleicht bei einem anderen Gegner der Fall gewesen wäre. Das macht es für beide Spieler nicht einfach, aber ich denke wir haben das heute ganz gut gemacht", war Masur glücklich.

"Ich bin sehr froh, dass ich insgesamt eine gute Leistung abliefern konnte und freue mich sehr auf mein zweites Finale." Der 24-jährige verlor das Endspiel vor drei Jahren gegen Andreas Beck und möchte es zum Ende der Saison 2017 natürlich besser machen.

Nach einem Freilos in der ersten Runde kämpfte sich Masur mit Siegen über Nils Brinkmann und Rodolf Molleker bis in die Vorschlussrunde vor. Am Sonntag geht es nun gegen Marvin Möller, der einen 7-6, 6-2 Erfolg über Yannick Maden verzeichnen konnte.

Im Finale der Damen stehen sich am Sonntag Katharina Hobgarski und Tamara Korpatsch gegenüber. Hobgarski gewann gegen die Siegerin von 2014, Antonia Lottner, 7-5, 7-5. Die Top-gesetzte Korpatsch rang nach hartem Kampf und fast zweieinhalb Stunden Spielzeit schließlich Lara Schmidt mit 6-2, 4-6, 6-2. nieder.

Rüffer/Maden erfolgreich im Mixed

Den ersten Titel des Jahres gewannen Yannick Maden und Lena Rüffer im Mixed. Die beiden Stuttgarter besiegten Katharina Hobgarski und Rudolf Molleker 1-6, 6-3, 11-9. Das Finale dauerte 62 Minuten.

"Den Titel hier zu gewinnen entlohnt für eine anstrengende Woche", war Maden zufrieden, der am Vorabend noch im Einzel auf dem Platz stand und auch im letzten Jahr an der Seite von Anna Zaja in dieser Disziplin erfolgreich war.

"Es ist ein schöner Abschluss für eine gute Saison für mich. Jetzt gilt es den nächsten Schritt zu machen. Die Top 100 sind da auf jeden Fall das Ziel. Außerdem würde ich auch gerne im Hauptfeld von einem Grand Slam spielen." Die nächste Chance dazu besteht für die Nummer 148 der Weltrangliste bei den Australian Open, wo Maden nach einem ATP-Challenger in Bangkok beim Qualifikationsturnier "down under" die neue Saison eröffnen wird.

Die Damen werden die Einzelfinals am Sonntag ab 12 Uhr einläuten.