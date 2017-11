Neu ab 2018: Oracle Challenge Series

Der amerikanische Hard- und Softwarehersteller Oracle führt ab der Saison 2018 eine neue Turnierserie in den USA ein, die vier Events umfassen wird. Jenen Spielern, die an diesen Turnieren am besten abschneiden, winkt eine Wild Card für das ATP Masters in Indian Wells.

Zu Beginn der kommenden Saison startet die Oracle Challenger Series, die je zwei Turniere der ATP Challenger Tour sowie der WTA 125k Series beinhaltet. Die Veranstaltungen werden als zwei kombinierte Events zwischen Damen und Herren ausgetragen.

"Tennisspieler aus den Vereinigten Staaten brauchen mehr Möglichkeiten, in ihrem Heimatland zu konkurrieren und ihren Lebensunterhalt zu verdienen", ließ Oracle-CEO Mark Hurd in einer Presseaussendung wissen. "Diese Events sind so designt, dass diese Spieler in einer sinnvollen Art und Weise Preisgelder und Weltranglistenpunkte sammeln können."

Das erste Turnier findet von 20. bis 28. Januar in Newport statt, die zweite Woche steigt von 24. Februar bis 4. März in Indian Wells. Der attraktivste Teil der Oracle Series ist, dass die zwei bestplatzierten Spielerinnen und Spieler eine Wild Card für den Hauptbewerb des prestigeträchtigen Masters-1000-Turnier in Kalifornien bekommen. Zusätzlich schütten die neuen Turniere jeweils 150.000 US-Dollar aus.

"Die Tennisspieler in den USA eifern nach mehreren Turnieren wie diesen", sagte ATP-Boss Chris Kermode. "Diese Serie wird in Amerika zu großen Dingen führen", pflichtete Steve Simon, CEO der WTA bei.

Oracle unterstützt bereits seit mehreren Jahren den Tennissport in den USA. Das Unternehmen organisiert Veranstaltungen im College-Sport und ist der Besitzer der Tennisanlagen in Indian Wells. Das Masters findet von 5. bis 18. März statt.