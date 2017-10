Ofner gewinnt erstes Match seit zwei Monaten

Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 1 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 2 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3

Sebastian Ofner hat beim Hartplatz-Challenger in St. Ulrich in Gröden (Südtirol) sein erstes Match seit Mitte August gewonnen. Beim Bewerb in Italien schlug Ofner den Franzosen Mathias Bourgue mit 1:6 6:1 6:3. Zudem gewann Gerald Melzer seine zweite Partie bei einem Challenger in Argentinien souverän.

Für Ofner war es das erste Erfolgserlebnis nach zuvor fünf Niederlagen in Serie. Zum bereits achten mal konnte der 21-Jährige in diesem Jahr einen 0:1-Satzrückstand noch wettmachen.

Ofner, der in St. Ulrich als Nummer acht gesetzt ist, trifft am Donnerstag in der zweiten Runde auf den Deutschen Tim Pütz, gegen den er bislang noch nicht gespielt hat.

Gerald Melzer in Argentinien im Einsatz

Bereits eine Runde weiter ist Gerald Melzer auf seiner Südamerika-Tour. Beim Challenger-Turnier auf Sand in Buenos Aires gewann der Niederösterreicher im Achtelfinale gegen den ehemaligen Weltranglisten-78. Blaz Rola souverän 6:4 6:3.

Für Melzer war es im Match zweier Linkshänder sein dritter Sieg im dritten Duell gegen den Slowenen. Im Viertelfinale wartet nun der Portugiese Joao Domingues aus Portugal. Auch dieses Duell hat es noch nie gegeben.

Melzer ist in Buenos Aires zusammen mit dem Brasilianer Joao Souza auch im Doppel erfolgreich am Start. In der ersten Runde schlugen die beiden die Lokalmatadoren Hernan Casanova und Juan Pablo Paz klar mit 6:4 und 6:0, und stehen damit im Viertelfinale.