Moraing siegt in Bydgoszcz, Choinski in Karlsruhe

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale

Mats Moraing hat seinen zweiten ITF-Titel des Jahres gelandet. Im Finale von Bydgoszcz/Polen (25.000 US-Dollar) wurde er seiner Favoritenstellung gerecht.

Moraing bezwang im Endspiel den Australier Aleksandar Vukic mit 6:2, 7:5 und stellte seinen Matchrekord der letzten Wochen auf zehn Siege bei nur zwei Niederlagen. Dabei war im Viertelfinale fast schon Endstation: Der 25-Jährige hatte hier nur hauchdünn mit 6:4, 5:7, 7:6 (7) gegen den Spanier Carlos Gomez-Herreira gewonnen, dabei ein 0:3 im dritten Durchgang wettgemacht und einen Matchball abgewehrt.

Beim ITF in Karlsruhe (15.000 US-Dollar) gewann Jan Choinski seinen vierten Titel in der laufenden Saison - mit Siegen in Essen, Wetzlar und nun Karlsruhe ist er seit 15 Matches ungeschlagen. In Karlsruhe-Endspiel siegte Choinski gegen den Ungarn Mate Valkusz mit 6:2, 6:4, er blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust. Im Halbfinale hatte der 21-Jährige seinen Landsmann Benjamin Hassan bezwungen, Valkusz den topgesetzten Sebastian Fanselow.

Bis ins Halbfinale in Oldenzaal/Niederlande (15.000 US-Dollar) schaffte es Pascal Meis, er unterlag hier dem topgesetzten Lokalmatadoren Botic van de Zandschulp. In Collonge-Bellerive/Schweiz (15.000 US-Dollar) stand Lukas Ollert in der Vorschlussrunde, er verlor hier gegen den topgesetzten Bulgaren Alexandar Lazov.

Bei den Damen ging es für Tayisiya Morderger in Oldenzaal/Niederlande (15.000 US-Dollar) bis ins Halbfinale, hier unterlag sie der Usbekin Albina Khabibulina mit 6:3, 5:7, 2:6.