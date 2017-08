Sieg für Dennis Novak in Vogau

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Dennis Novak bleibt im Sommer 2017 in der Erfolgsspur: Beim Heimspiel in Vogau siegte er und holte seinen vierten ITF-Einzeltitel in der laufenden Saison.

Dennis Novak wurde seiner Favoritenstellung in Vogau (15.000 US-Dollar) vollends gerecht. Im Endspiel der Topgesetzten siegte Novak gegen den Argentinier Franco Agamenone mit 6:3, 6:2, er blieb damit im gesamten Turnier ohne Satzverlust. Erst Mitte Juli hatte Novak in Pardubice/Tschechien gewonnen.

Bis ins Halbfinale in Skopje/Mazedonien (15.000 US-Dollar) ging es für den topgesetzten David Pichler, hier war gegen Nino Serdarusic dann Endstation - der Kroate siegte mit 6:2, 6:3.