Dennis Novak mit nächstem Turniersieg!

Dennis Novak macht in Innsbruck weiter, wo er in Vogau aufgehört hat: mit Siegen! Er feierte bereits seinen fünften Future-Titel in der Saison 2017.

Novak schlug im Finale des mit 15.000 US-Dollar dotierten Future-Turniers den Brasilianer Bruno Sant'anna mit 6:3, 6:2. Überhaupt war Novak der klar beste Spieler der Woche, in seinen fünf Partien blieb er ohne Satzverlust und gab gerade mal 20 Spiele ab. Novaks Bilanz aus den letzten vier Turnieren: drei Titel, 16 gewonnene Matches bei nur 1 Niederlage.

Auch im Doppel gab es einen österreichischen Sieg: Alexander Erler/Matthias Haim schlugen Bernd Kossler/Lukas Ollert mit 6:4, 7:6 (3).

Bei den Damen hat Melanie Klaffner das Halbfinale von Las Palmas de Gran Canaria/Spanien (15.000 US-Dollar) erreicht, sie unterlag hier der späteren Siegerin Cornelia Lister aus Schweden mit 0:6, 3:6.