Stebe spielt in Vancouver um den Titel

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale

Beim ATP-Challenger im kanadischen Vancouver (100.000 US-Dollar) spielt Cedrik-Marcel Stebe in der Nacht zum Montag um seinen zweiten Titel des Jahres.

Der vier Jahre lang verletzte 26-Jährige schlug im Halbfinale den Belgier Joris de Loore mit 6:2, 6:4 und trifft im Endspiel auf den an zwei gesetzten Australier Jordan Thompson. Stebe gewann im Turnierverlauf bereits einige enge Matches: Im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Harry Fritz mit 4:6, 7:6 (5), 6:2 (nachdem Fritz bereits mit 4:2 in Durchgang zwei geführt hatte), im Achtelfinale gegen John Millman mit 4:6, 7:5, 7:5.

In Vancouver geht es für Stebe, aktuell die Nummer 128 der Welt, um den sechsten Challenger-Titel seiner Karriere und den zweiten in 2017, nachdem er Mitte Juni bereits in Poprad-Tatry (Slowakei) gesiegt hatte.