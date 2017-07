Rodionov und Ofner marschieren

Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Was ein Auftritt von Jurij Rodionov! Österreichs Youngster steht bei seinem dritten Challenger-Auftritt erstmals im Viertelfinale. Auch bei Sebastian Ofner läuft's in Tampere.

Rodionov besiegte in Prag auch Enrique Lopez-Perez mit 6:4, 6:3 und trifft somit in der Runde der letzten Acht auf den Portugiesen Joao Domingues. Der 18-jährige Rodionov, aktuell die Nummer 806 der Welt, hatte in der tschechischen Hauptstadt erstmals die Qualifikation für ein Challenger-Turnier überstanden und in Runde eins direkt den an acht gesetzten Jan Satral aus dem Turnier genommen.

Auch für Wimbledon-Sensation Sebastian Ofner läuft es gut. Im finnischen Tampere ist Ofner an Position zwei gesetzt und wurde seiner Favoritenstellung gerecht - er besiegte Cem Ilkel mit 6:2, 6:3 und trifft im Viertelfinale nun auf Alexey Vatutin.