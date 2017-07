Rodionov im Achtelfinale von Prag

Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Österreichs bester Nachwuchsspieler Jurij Rodionov hat in Prag sein erstes Match im Hauptfeld eines ATP-Challenger-Turniers gewonnen. Gegen den an Position acht gesetzten Tschechen Jan Satral siegte der Qualifikant in drei Sätzen.



Nach Lenny Hampel hat auch Jurij Rodionov (ATP 806) das Achtelfinale des mit 43.000 Euro dotierten Challenger-Turniers in Prag erreicht. Der 18-Jährige setzte sich gegen Lokalmatador Jan Satral (ATP 187) mit 1:6, 7:5, 7:5 durch. Für den Wimbledon-Finalisten im Junioren-Doppel war es der erste Sieg in einem Challenger-Hauptfeld.

Gerald Melzer und Sebastian Ofner lösten ebenfalls das Ticket für die Runde der letzten 16. Melzer, in Cortina (Italien) an drei gesetzt, bezwang den Spanier Jaume Munar 7:5, 3:6, 6:3. Ofner, in Tampere (Finnland) an Position zwei gereiht, benötigte ebenfalls drei Sätze. Der Wimbledon-Sensationsmann siegte gegen den Serben Pedja Krstin 6:7 (5), 7:5, 6:4.

Hier das Einzel-Tableau von Prag