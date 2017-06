Maldini verliert Debüt bei Mailand-Challenger

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles: Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5

Kurzes Vergnügen für Paolo Maldini: Der frühere Weltklasse-Verteidiger des AC Mailand musste bei seinem Debüt auf der professionellen Tennis-Tour eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Fußball-Legende Paolo Maldini (49) hat am Dienstag beim Challenger-Turnier in Mailand sein Debüt auf der professionellen Tennis-Bühne verloren. Die Milan-Ikone unterlag in der ersten Runde an der Seite seines Trainers Stefano Landonio (46) im Doppel nach 42 Minuten mit 1:6, 1:6 gegen den Polen Tomasz Bednarek und den Niederländer David Pel.

Maldini und Landonio, der es selbst nur zu Weltranglistenplatz 975 gebracht hat, erhielten nach einem Sieg bei einem Qualifikationsturnier eine Wildcard für die Milan Open. Der fünfmalige Champions-League-Sieger steht seit seinem Rücktritt als Profi-Fußballer 2009 regelmäßig auf dem Tennisplatz.