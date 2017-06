Milan-Legende Maldini feiert Tennis-Debüt

Dienstag, 20.06.2017

Seinen 49. Geburtstag wird Paolo Maldini auf dem Tennisplatz verleben. Der frühere Milan-Star, der mittlerweile als Direktor beim Miami FC in den USA arbeitet, tritt dank einer Wildcard im Doppel beim Aspria Tennis Cup in Mailand an.

Maldini gewann zusammen mit seinem Partner Stefano Landonio ein Vorqualifikationsturnier für den am 26. Juni beginnenden Wettbewerb. "Er hat einen guten Aufschlag. Er hat keine Spezialität, aber ebenso wenig hat er eine richtige Schwäche", sagte sein Doppel-Partner und Trainer gegenüber italienischen Medien.

"Ich liebe Tennis"

Der legendäre Linksverteidiger habe nach seinem Karriereende die Leidenschaft für diesen Sport entdeckt. "Ich spiele jetzt Tennis. Ich liebe es. Es ist ein harter, aber toller Sport", erzählte Maldini in einem Interview mit Sport360 2015.

Der Italiener beendete 2009 seine aktive Laufbahn. Für die Mailänder bestritt er 904 Spiele und gewann siebenmal die italienische Meisterschaft. Zudem krönte er seine Karriere mit drei Triumphen in der Champions League und zwei Titeln im Europapokal der Landesmeister.

