Oscar Otte: Erster ATP-Challenger-Titel

Sonntag, 18.06.2017

Für Oscar Otte geht es 2017 weiter stetig aufwärts. Nach drei Turniersiegen auf ITF-Ebene in Folge zu Beginn des Jahres und dem Finaleinzug beim Challenger in Qingdao holte er nun den ersten Titel bei einem ATP-Challenger: Otte siegte in Lissabon im Endspiel gegen Taro Daniel mit 4:6, 6:1, 6:3. Otte ist aktuell auf Rang 215 notiert - seinem bisher höchsten Platz im ATP-Ranking. Dank des Siegs wird er nun erstmals die Top 200 knacken und sich auf Rang 167 einreihen.

Auch für den lange verletzten Cedrik-Marcel Stebe geht es wieder nach vorne. Stebe erreichte in Caltanissetta/Italien das Halbfinale, wo er Alessandro Giannessi mit 3:6, 6:7 (5) unterlag. Auch Stebe wird rund 40 Plätze gutmachen und in der kommenden Woche wieder um Platz 218 auftauchen.

Auf Future-Ebene erreichten in dieser Woche Jan Choinski (in Sopot/Polen), Lukas Rüpke (Martos/Spanien) sowie bei den Damen Katharina Hering (in Curtea de Arges/Rumänien) jeweils das Halbfinale.