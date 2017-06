Premierentitel für David Pichler

Sonntag, 11.06.2017

David Pichler gewann in Kiseljak/Bosnien-Herzegovina im Finale gegen Rrezart Cungu mit 3:6, 6:3, 6:4 und sicherte sich damit den ersten ITF-Titel seiner Karriere. Im Doppel hatte Pichler bereits zwölf Siege eingefahren.

Pichlers Sieg war mehr als verdient: Im Viertelfinale hatte der 21-Jährige mit Juan Pablo Paz die Nummer eins des Turniers rausgenommen, im Halbfinale dann den an drei gesetzten Tomiaslav Brkic nach einem 11:9 im Tiebreak des dritten Satzes.

Bis ins Semifinale von Padova/Italien ging es für Michael Linzer, der dort jedoch dem Argentinier Andrea Collarini glatt in zwei Sätzen unterlag. In die Vorschlussrunde von Hammamet/Tunesien schaffte es auch Lenny Hempel, der sich dort Frederico Ferreira Silva geschlagen gab. Im Vierteifinale hatte Hempel seinen topgesetzten Landsmann Lucas Miedler in drei Durchgängen besiegt.