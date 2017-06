Félix Auger-Aliassime zieht weiter durch

Sonntag, 18.06.2017

Diesmal ist es deutlich einfacher gegangen für Félix Auger-Aliassime, den 16-jährigen Kanadier, der im vergangenen Jahr die Junioren-Konkurrenz der US Open für sich entschieden hatte: Bis zum Halbfinale musste Auger-Aliassime jeweils über drei Sätze gehen, zuletzt in der Runde der letzten Acht gegen Casper Ruud, auch einen aus der jungen Generation. In der Vorschlussrunde setzte sich die aktuelle Nummer 336 der Welt beim ATP-Challenger in Lyon gegen den Kasachen Aleksandr Nedovyesov am Samstag glatt mit 6:0 und 6:3 durch und spielt nun gegen den Lokalmatador Mathias Bourgue um den Titel und 90 Punkte für die ATP-Weltrangliste.

Bei der beinahe doppelt so hoch dotierten Veranstaltung in Caltanissetta ging derweil der Lauf von Cedric-Marcel Stebe im Halbfinale zu Ende: Der ehemalige deutsche Davis-Cup-Spieler hatte sich über die Qualifikation in das Tableau gespielt, gleich in Runde eins den an Position zwei gesetzten Serben Dusan Lajovic besiegt. Gegen Alessandro Giannessi musste sich Stebe allerdings knapp in zwei Sätzen geschlagen geben.

