Siege für Meis, Lenz, Matviyenko

Sonntag, 28.05.2017

Drei deutsche Erfolge auf der ITF-Tour am Wochenende: Pascal Meis siegte in Balatonalmadi/Ungarn im Finale gegen Filip Horansky mit 6:3, 6:4 und holte so nach 2015 seinen zweiten ITF-Einzeltitel. In Most/Tschechien gewann Julian Lenz durch ein 4:6, 6:2, 6:2 über den topgesetzten Einheimischen Jan Mertl seinen zweiten Future-Titel des Jahres und insgesamt - er ist nun seit zwölf Matches ungeschlagen.

Auch bei den Damen gab's einen Erfolg: Lisa Matviyenko siegte in Antalya/Türkei mit 6:3, 1:6, 7:5 gegen Georgia Craciun und holte so ihren ersten Titel auf der ITF-Tour, sie wird sich den Top 500 weiterhin nähern.