Dennis Novak siegt in Antalya

Montag, 08.05.2017

Gelungene Woche für Dennis Novak: Der 23-Jährige wurde beim 15.000er-Event in Antalya/Türkei seiner Favoritenrolle gerecht und schlug als Topgesetzter im Finale den Peruaner Juan Pablo Varillas mit 6:2, 6:2. Novak gab im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz ab, im Halbfinale gegen den Niederländer Michiel de Krom. Für Novak war es der 17. Einzelsieg auf der ITF-Tour.

In Gyor/Ungarn gewann Mira Antonitsch den dritten Doppeltitel ihrer Karriere. Die 18-Jährige siegte an der Seite von Panna Udvardy gegen das Duo Tamara Curovic/Xin Yu Wang mit 6:1, 6:2. In der Einzelkonkurrenz war Antonitsch ins Viertelfinale eingezogen, dort jedoch Iva Primorac in drei Durchgängen unterlegen.