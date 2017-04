Knappe Finalniederlage gegen Qualifikanten

Sonntag, 02.04.2017

Tobias Kamke musste sich im Endspiel in St. Brieuc einem Qualifikanten beugen

6:7 (3), 6:7 (5) - nach 1:51 Stunden war die Endspielniederlage von Tobias Kamke (ATP 155) besiegelt. Der an acht gereihte Lübecker verlor bei der mit 43.000 Euro+H dotierten Hartplatzveranstaltung in der Bretagne gegen den Qualifikanten Egor Gerasimov (ATP 404) aus Weißrussland. Der Deutsche verpasste damit seinen elften Einzel-Erfolg auf ATP-Challenger-Niveau - das letzte Turnier konnte er im März 2016 im russischen Kasan für sich entscheiden. Kamke muss sich mit 3650 Euro Preisgeld und 48 Punkten für die ATP-Rangliste begnügen. Im Viertelfinale hatte der Norddeutsche den zweitgesetzten Ukrainer Sergiy Stakhovsky in zwei Sätzen bezwungen.

Im Doppel gab es hingegen einen deutschen Erfolg: Andre Begemann setzte sich, gemeinsam mit dem Dänen Frederik Nielsen an vier gesetzt, im Endspiel am Samstag gegen die irisch-britische Paarung David O'Hare und Joe Salisbury mit 6:3, 6:4 durch. Für den 32-Jährigen war es der bereits zweite Challenger-Doppelerfolg in diesem Jahr. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen reist mit 1335 Euro Preisgeld und 80 ATP-Punkten aus Frankreich ab.

Tobias Kamke im Steckbrief