Melzer nimmt Kurs auf nächsten Saisontitel

Freitag, 21.04.2017

Jürgen Melzer präsentiert sich in diesem Jahr bei Challenger-Turnieren weiterhin in blendender Form. Der 35-Jährige kommt dem dritten Titel in diesem Jahr immer näher. Melzer steht beim mit 100.000 US-Dollar dotierten ATP-Challenger in Sarasota im US-Bundesstaat Florida im Halbfinale. Im Viertelfinale des Sandplatzturniers profitierte der aktuelle Weltranglisten-155. von der Aufgabe des an zwei gesetzten Argentinier Horacio Zeballos, der beim Stand von 7:6 (4), 4:1 das Match abbrach. Zuvor hatte sich Melzer gegen Darian King (erste Runde, 6:2, 2:6, 6:2) und Facundo Arguello (Achtelfinale, 6:3, 6:1) durchgesetzt. Im Halbfinale geht es nun entweder gegen den Schweizer Henri Laaksonen oder gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Melzer hat in diesem Jahr die Challenger-Turniere in Budapest und Wroclaw gewonnen.

