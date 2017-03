Irrer Schlägerwurf in Argentinien

Donnerstag, 16.03.2017

Schlägerwürfe können böse Folgen haben: Beim ITF-Turnier in Sondrio (Italien) wurde der Schwede Patrik Rosenholm disqualifiziert, weil er sein Arbeitsgerät so unbedacht wegfeuerte, dass er einem Spielerkollegen zwei Zähne ausschlug. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es beim mit 50.000 US-Dollar dotierten ATP-Challenger-Turnier in Tigre.

Nachdem Marco Trungelliti sein Auftaktmatch gegen den Japaner Taro Daniel mit 0:6, 4:6 verloren hatte, brannten beim Weltranglisten-160. die Sicherungen durch. Der Lokalmatador zerhackte seinen Schläger mit drei Hieben und feuerte das zerstörte Racket anschließend in hohem Bogen auf die Tribüne. Aufgrund seiner Reaktion ist nicht davon auszugehen, dass Trungelliti mit seinem Schlägerwurf einen Zuschauer traf. In Anbetracht der Vorkommnisse in Sondrio ist so eine Aktion jedoch völlig fehl am Platz.

Alle Tennis-News im Überblick