Dominik Köpfer siegt in Orlando

Montag, 06.03.2017

Dominik Köpfer hat seinen guten Lauf fortgesetzt und beim ITF-Turnier in Orlando (15.000 US-Dollar) seinen zweiten Turniersieg auf ITF-Ebene gefeiert. Köpfer besiegte im Finale den an Position zwei gesetzten Tommy Paul, US-Nachwuchshoffnung und Junioren-French-Open-Sieger aus dem Jahr 2015, mit 4:6, 6:3, 7:5.

Köpfer hatte 2015 im US-Collegebereich für Aufsehen gesorgt und die nationalen Meisterschaften gewonnen. In den Jahren 2010 bis 2015 war er nur vereinzelt auf der ITF-Tour am Start, erst seit dem Sommer 2016 tritt er regelmäßig an. Mit Erfolg: Er steht aktuell auf seinem Höchstrang Rang 478 und wird diesen durch seinen Sieg in Orlando weiter verbessern.

Bis ins Finale ging es zudem für Sami Reinwein beim 15.000er-ITF in Guwahati/Indien. Dort musste er sich Sasi Kumar Mukund mit 3:6, 6:2, 4:6 geschlagen geben.

Ebenfalls ins Endspiel war Katharina Hobgarski in Palmanova/Spanien eingezogen, auch ein Turnier der 15.000er-Klasse. Die 19-Jährige aus dem Porsche Talent Team Deutschland unterlag dort Isabelle Wallace mit 6:7 (4), 0:6. Im Halbfinale hatte Hobgarski die topgesetzte Olga Saez Larra besiegt.

