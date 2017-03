Bizarre Disqualifikation in Italien

Donnerstag, 16.03.2017

Patrik Rosenholm wurde beim ITF-Turnier in Sondrio disqualifiziert

Bizarre Disqualifikation beim ITF-Future-Turnier in Sondrio. Der 29-jährige Schwede Patrik Rosenholm (ATP 542) durfte beim mit 15.000 US-Dollar dotierten Hallen-Hartplatzturnier in Italien nicht weiterspielen - und das völlig zu Recht! Rosenholm traf im Achtelfinale auf den italienischen Qualifikanten Carlo Donato und lag mit 6:1, 3:6, 1:3, 15.40 zurück, als er seinen Schläger wutentbrannt in Richtung Vorhang schleuderte. Dumm nur, dass hinter diesem Vorhang jemand wartete, um beim Seitenwechsel zu den Zuschauerplätzen zu gehen.

Bei der wartenden Person handelte es sich um Ilja Vucic (ATP 692). Der Serbe wurde vom Schlägerwurf von Rosenholm so unglücklich im Gesicht getroffen, dass ihm zwei Zähne ausfielen. Während Rosenholm umgehend disqualifiziert und auch zu seinem Doppel-Viertelfinale nicht zugelassen wurde, kam Vucic ins Krankenhaus. Der Serbe musste seinen geplanten Doppeleinsatz am selben Tag absagen.

