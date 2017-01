Kein Double für "Struffi"

Samstag, 14.01.2017

Am Ende wurde es also nichts mit dem "Double" für den an eins gesetzten Mann aus Warstein (ATP 64). Spielverderber Sela (ATP 87), in der australischen Hauptstadt an Nummer acht gereiht, setzte sich im Single-Endspiel nach 1:48 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:3 durch. Chancen hätte der Deutsche über das Match verteilt genügend gehabt, verwerten konnte er aber nur ein Drittel seiner Breakmöglichkeiten. Dennoch gibt es 48 Weltranglisten-Punkte für Struff, mit denen er sich wieder unter die Top 60 des ATP-Rankings vorkämpfen kann.

Bereits am Freitag setzte sich der mit Andre Begemann auf drei gesetzte 26-Jährige im Finale des Doppelwettkampfs durch. Die beiden Deutschen fertigten die Argentinier Carlos Berlocq und Andres Molteni mi 6:3, 6:4 ab. Insgesamt verlässt Struff Canberra also mit einem Gehaltsscheck von 8.685 US-Dollar und einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen Richtung Melbourne.

