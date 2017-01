Mats Moraing holt Titel in Nussloch

Dienstag, 31.01.2017

Sieg beim Heimspiel: Mats Moraing hat in Nussloch zugeschlagen

Erfolg beim Heimspiel am vergangenen Wochenende: Mats Moraing aus Mühlheim an der Ruhr hat sein sechstes ITF-Future-Turnier gewonnen. Der 24-Jährige siegte beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Event in Nussloch (Nähe Heidelberg) im deutsch-deutschen Duell gegen Daniel Masur mit 7:6 (5), 7:6 (5). Im Doppel gewannen Andreas Mies und Oscar Otte gegen Mateusz Kowalczyk und Grzegorz Panfil mit 6:3, 6:0.

Für Dominik Köpfer langte es hingegen nicht. Beim IFT in Weston, Florida/USA (15.000 US-Dollar) unterlag er im Finale dem Qualifikanten Hugo Dellien mit 2:6, 5:7. Im Viertelfinale hatte Köpfer die Nummer zwei des Turniers, Juan Ignacio Londero, in zwei Durchgängen besiegt.

Am Turniersieg vorbeigeschrammt ist auch Katharina Gerlach. Die 18-Jährige aus dem Porsche Talent Team Deutschland unterlag im Finale des mit 15.000 US-Dollar dotierten Futures in Hammamet/Tunesien der an Eins gesetzten Cristina Dinu mit 2:6, 1:6.