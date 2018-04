Hammamet-Doppeltitel für Natalia Siedliska

Natalia Siedliska hat beim Future-Turnier im tunesischen Hammamet (15.000 US-Dollar) den Doppeltitel geholt.

An der Seite von Nefisa Berberovic aus Bosnien-Herzegowina siegte die 22-Jährige mit 7:6 (5), 6:2 gegen das spanische Duo Alba Carrillo Marin/Yvonne Cavalle-Reimers. Für Siedliska war es der zweite Doppeltitel des Jahres auf der ITF-Tour und der neunte ihrer Karriere. Im Einzel gewann sie bislang zwei Titel, einen davon ebenfalls in diesem Jahr in Hammamet.

Artikel und Videos zum Thema Kuhn und Köpfer verlieren Finals und holen Career-Highs

Auf deutscher Seite gab es zudem noch einen Einzel-Halbfinaleinzug: Romy Kölzer erreichte in Heraklion/Griechenland (15.000 US-Dollar) die Vorschlussrunde, wo sie der späteren Siegerin Monika Kilnarova aus Tschechien mit 3:6, 4:6 unterlag.