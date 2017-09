Bencic gelingt Traum-Comeback

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale

Nach fünfmonatiger Verletzungspause ist Belinda Bencic mit einem Paukenschlag auf die Tour zurückgekehrt. Die 20-jährige Schweizerin triumphierte beim ITF-Hallen-Hartplatzturnier in St. Petersburg.

Belinda Bencic kann endlich wieder strahlen! Beim ersten Turnier nach ihrer Operation am Handgelenk war die ehemalige Nummer sieben der Welt nicht zu stoppen. Bencic triumphierte im Finale von St. Petersburg gegen die erst 17-jährige Ukrainerin Dayana Yastremska (WTA 208) mit 6:2 und 6:3.

Für ihren souveränen Zweisatzsieg benötigte die auf Platz 312 der Weltrangliste zurückgefallene Ostschweizerin nur knapp 105 Minuten. Im gesamten Turnierverlauf hatte Bencic nur einen Satz abgegeben.

Der Titelgewinn beim mit 100.000 US Dollar dotierten ITF-Event in Russland verhilft der ehemaligen Top-Ten-Spielerin zu Rückkehr unter die besten 200 im WTA-Ranking. Bencic hatte zuletzt vor über zwei Jahren in Toronto ein Profiturnier gewonnen.