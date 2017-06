Finale für Maria, Halbfinale für Brown

Sonntag, 11.06.2017

Beim mit 100.000 US-Dollar dotierten ITF-Event in Marseille/Frankreich hat es Tatjana Maria bis ins Endspiel geschafft. Zum Titel hat es für die topgesetzte Maria letztlich nicht ganz gereicht - im Finale unterlag sie der Italienerin Jasmine Paolini mit 4:6, 6:2, 1:6. Im Halbfinale hatte Maria noch die junge US-Amerikanerin Dayla Kay mit 6:3, 6:1 in die Schranken gewiesen. Für Maria wird es dank der Punkte aus Marseille wieder zurück in die Top 100 der Welt gehen.

Gute Rasenform bewies Dustin Brown beim ATP-Challenger in Surbiton/Großbritannien. Brown profitierte im Viertelfinale zunächst von der Aufgabe des topgesetzten Daniel Evans, der sich bei einer Führung von 6:3, 4:2 am linken Bein verletzte. Im Halbfinale unterlag Brown dann dem Australier Jordan Thompson mit 3:6, 5:7.

Ebenfalls an einem Sieg vorbeigeschrammt ist Sarah-Rebecca Sekulic, die beim 25.000er-Turnier in Figueira Da Foz/Portugal als ungesetzte Spielerin das Endspiel erreichte, dort jedoch gegen Maria-Teresa Torro-Flor mit 4:6, 2:6 unterlag.

Beim ITF in Essen erreichten Romy Kölzer und Katharina Gerlach jeweils aus der Qualifikation heraus das Halbfinale. Kölzer unterlag dort der späteren Siegerin Kaia Kanepi mit 5:7, 1:6, Gerlach der ehemaligen Top-Ten-Spielerin Patty Schnyder aus der Schweiz mit 1:6, 6:3, 3:6. Gerlach hatte im Viertelfinale die an zwei gesetzte Rebecca Peterson geschlagen.