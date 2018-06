ATP Stuttgart: Philipp Kohlschreiber scheitert zum Auftakt an Denis Istomin

Philipp Kohlschreiber hat zu Auftakt der Rasensaison beim ATP-Turnier in Stuttgart seine nächste Erstrundenniederlage hinnehmen müssen. Der 34-Jährige unterlag dem Usbeken Denis Istomin 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).

Der Augsburger hatte beim Aufschlag des Gegners keinen einzigen Breakball. Auch bei den French Open war der am Weissenhof an Position fünf gesetzte Kohlschreiber bereits zum Auftakt gescheitert.

Im Achtelfinale trifft Istomin auf Florian Mayer, der am Montag gegen Lokalmatador Yannick Maden seinen ersten Hauptfeldsieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr gefeiert hatte.

Am Nachmittag kann Maximilian Marterer als vierter deutscher Spieler gegen den kroatischen Lucky Loser Viktor Galovic den Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt machen. Am Montag hatten bereits das 17 Jahre alte Talent Rudolf Molleker, Mischa Zverev und Oldie Mayer ihre Auftaktmatches gewonnen.

Zverev trifft am Mittwochnachmittag auf den topgesetzten Weltranglistenzweiten Roger Federer, der nach zweieinhalb Monaten Pause wieder auf die Tour zurückkehrt. Der Weltranglisten-303. Molleker bekommt es nach seinem ersten Sieg auf der ATP-Tour mit dem an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Lucas Pouille aus Frankreich zu tun.