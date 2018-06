MercedesCup: Roger Federer mit erstem Auftritt am Mittwoch, den 13. Juni

Der Termin für das erste Match von Roger Federer steht fest : Der "Tennis-Gigant" greift am Mittwoch, 13. Juni, ins Geschehen beim MercedesCup in Stuttgart ein.

Der Fahrplan von Roger Federer durch den MercedesCup vom 9. bis 17. Juni 2018 in Stuttgart nimmt konkrete Formen an! Der achtfache Wimbledon-Champion wird am Mittwoch, 13. Juni 2018, nach einem Freilos in der Auftaktrunde mit seinem Achtelfinal-Match in das Geschehen bei dem mit 729.340 Euro dotierten ATP-Rasenturnier auf der Anlage des TC Weissenhof eingreifen.

"Tennis-Gigant" Federer hat ja wie schon 2017 auch in diesem Jahr auf die Sandplatzturniere verzichtet und wird in Stuttgart nach einer Pause von 80 Tagen wieder wettkampfmäßig auf den Tennisplatz zurückkehren. Seine bisher letzte Partie auf der ATP World Tour hat der Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren am 24. März beim Masters-1000-Event in Miami bestritten. Federer wird am kommenden Wochenende in Stuttgart eintreffen und am Sonntag, 10. Juni 2018, seine erste Trainingseinheit auf dem Centre Court absolvieren, die auch Turnierbesucher mitverfolgen können. Da vor diesem offiziellen Training des "Maestros" zwei Spiele der letzten Qualifikationsrunde auf dem Centre Court stattfinden, ist für den Zugang ein gültiges Ticket notwendig.

"Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Management von Roger Federer und bereiten für die Ankunft und sein erstes Training auf dem Weissenhof alles vor. Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, dass Roger sehr viel daran gelegen ist, nach seinen zahlreichen Erfolgen auf Rasen in Wimbledon und in Halle auch in Stuttgart erstmals den Titel zu holen. Deshalb bereitet er sich auch akribisch auf den MercedesCup vor. Wer Roger Federer in diesem Jahr live in Stuttgart sehen möchte, dem kann ich nur empfehlen, sich rasch ein Ticket zu sichern", erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

TICKETINFORMATION:

Tickets für den MercedesCup 2018 können über den Online-Shop auf der Turnierwebsite www.mercedescup.de erworben werden.