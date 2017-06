Marach erst im Match-Tiebreak geschlagen

Sonntag, 18.06.2017

Jamie Murray und Bruno Soares haben in Stuttgart die Nerven behalten

Nichts ist es geworden mit dem 16. Turniersieg von Oliver Marach auf der ATP-Tour: Der Steirer musste sich mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic im Endspiel des MercedesCup 2017 in Stuttgart der an Position zwei gesetzten Paarung Bruno Soares und Jamie Murray knapp mit 7:6 (5), 5:7 und 5:10 geschlagen geben. Insgesamt 1:44 Stunden standen die beiden Paare auf dem Center Court des TC Weissenhof, im gesamten Match gab es nur ein Break: Murray und Soares holten sich dieses zum 6:5 in Satz zwei. Die Sieger erhielten ein Preisgeld von 34.160.- Euro, für Marach und Pavic, die im Halbfinale die topgesetzten Bob und Mike Bryan geschlagen hatten, blieben immerhin noch 17.960.- Euro.

