Tennis - ATP-Turnier in Hamburg am Rothenbaum: TV, Livestream, Termine

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa

Seit dem 21. Juli bis zum 29. Juli 2018 wird bei den German Open in Hamburg am Rothenbaum wieder Tennis gespielt. Die German Open sind Teil der ATP-Tour. SPOX gibt euch genaue Infos zum Turnier und verrrät, wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.



Nach Wimbledon mussten Tennis-Fans nicht lange warten, bis das ATP-Turnier in Hamburg begann. Natürlich sind auch wieder einige deutsche Spieler im Heimatland vertreten.

Was sind die German Open und worum geht es?

Das Herren-Tennisturnier wird jedes Jahr am Hamburger Rothenbaum als Internationale Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Seitdem das Turnier 2008 von der Masters-Serie der ATP zurückgestuft wurde, ist es Bestandteil der ATP World Tour 500. An den Sieger werden 500 Weltranglistenpunkte vergeben.

Termine: Wann findet das ATP-Turnier in Hamburg statt?

Das Tennisturnier wird vom 21. bis 29. Juli 2018 ausgetragen. Am heutigen Dienstag fegte beispielsweise Nicolas Jarry den Deutschen Peter Gojowczyk mit 6:1 und 6:2 vom Platz. Ebenfalls heute spielt John Millman gegen Jan-Lennard Struff (13.40 Uhr) und Nikolos Bassilaschwili vs. Philipp Kohlschreiber (15.00 Uhr).

ATP-Turnier in Hamburg im TV und Livestream

Einiges Matches des ATP-Turniers gibt es im Free-TV zu sehen. Sky Sport News HD überträgt täglich ein Match in voller Länge, meistens gegen 15 Uhr. Der Pay-TV-Sender verkündete bereits, dass das Halbfinale der German Open 2018 am Samstag, dem 28.07.2018, bereits ab 12.00 Uhr zu sehen sein wird. Ebenso wird das Finale des ATP-Turnieres am 29.07.2018 live bei Sky Sport News HD übertragen. Ansonsten zeigt der Bezahlsender Sky das Turnier.

German Open im Liveticker

Einige Matches kann man auch bei SPOX und Tennisnet im Liveticker mitlesen. So auch am heutigen Dienstag ab 17.30 Uhr das Match zwischen Dominic Thiem und Corentin Moutet.

Die bisherigen Gewinner des ATP-Turniers in Hamburg