Stich verliert Lizenz voraussichtlich an Reichel

Die Lizenz für das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum wechselt ab dem Jahr 2019 aller Voraussicht nach von Michael Stich zu dem Österreicher Peter-Michael Reichel.

Der Bundesausschuss des Deutschen Tennis Bundes (DTB) folgte damit einer Empfehlung des Präsidiums. Stich fungierte seit 2009 als Veranstalter der German Open.

"Im Rahmen der Präsidiumssitzung am vergangenen Mittwoch in Frankfurt wurde einstimmig entschieden, dass der DTB ab sofort Vertragsverhandlungen mit Peter-Michael Reichel führen wird", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des DTB am Samstagnachmittag. Neben Reichel hatten sich auch Stich und Dietloff von Arnim, der langjährige Turnierdirektor des World Team Cups im Düsseldorfer Rochusclub, um die Lizenz beworben.

Man habe sich letztlich für das Angebot entschieden, "das dem DTB nach Bewertung aller Kriterien das beste Gesamtpaket garantiert", sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus: "Das Angebot von Herrn Reichel verspricht für den Verband neben den deutlich verbesserten Konditionen gegenüber der aktuellen Situation auch interessante und zukunftsweisende Optionen für die Turnierlandschaft in Deutschland."

Standortwechsel nicht ausgeschlossen

Die Standortfrage für die künftige Ausrichtung der Veranstaltung bleibt zunächst offen. Die Stadt Hamburg müsse sich bewegen "und für die Ausrichtung des Turniers einen entscheidenden Anteil zu einer vollständig intakten Anlage beitragen", sagte Klaus. Eine Renovierung der Dachkonstruktion über dem Stadion sei unerlässlich: "Sollte eine umfangreiche Unterstützung der Stadt nicht sichergestellt werden, müssten wir auch für alternative Standorte offen sein."

Reichel hatte dem DTB in der Standortfrage Flexibilität signalisiert. Der 64-Jährige hatte vor 27 Jahren das WTA-Turnier im österreichischen Linz ins Leben gerufen und hält zudem die Lizenz für das WTA-Turnier um den Nürnberger Versicherungscup, bei dem seine Tochter Sandra Turnierdirektorin ist.