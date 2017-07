Match des Tages: Stebe gegen Schwartzman

Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Cedrik-Marcel Stebe ist wieder voll da und will ins Viertelfinale bei den German Open in Hamburg.

Die Beziehung von Cedric-Marcel Stebe zum Hamburger Rothenbaum ist innig. Vor sechs Jahren erreichte der Baden-Württemberger bei den German Open nach Siegen gegen Juan Carlos Ferrero und Nikolay Davydenko das Achtelfinale. Ein Jahr später sicherte er am Rothenbaum dem deutschen Davis-Cup-Team den Klassenerhalt, als er gegen Australien im entscheidenden Einzel Lleyton Hewitt klar mit 6:4, 6:1, 6:4 besiegte. Die Erwartungen an Stebe waren hoch, doch zahlreiche Verletzungen warfen den Linkshänder immer wieder zurück. 2014 konnte er gar nicht spielen, 2015 nur zwei Turniere bestreiten.

Nun ist Stebe wieder voll da und steht dicht vor dem Wiedereinzug in die Top 100. Bei den German Open in Hamburg war die Hauptfeldteilnahme eine Energieleistung. Im Quali-Finale gegen Landsmann Oscar Otte musste er einen Matchball abwehren. Im Hauptfeld legte er nach und besiegte den Bosnier Damir Dzumhur in zwei Sätzen. Nun wartet Diego Schwartzman, der vor allem auf Sand ein unangenehmer Gegner ist. Der nur 1,70 Meter große Argentinier macht das Beste aus seinen Möglichkeiten und steht als Nummer 38 im ATP-Ranking kurz vor der Verbesserung seiner Karriere-Bestmarke (Platz 34, April 2017). Schwartzman geht als klarer Wettfavorit ins Match (bwin listet Schwartzman mit Quote 1,30, Stebe mit 3,40).

