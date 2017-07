Match des Tages: Marterer gegen Simon

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Maximilian Marterer will bei den German Open in Hamburg seinen ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Turniers feiern.

In kleinen und konstanten Schritten hat sich Maximilian Marterer in den letzten Monaten nach vorne gearbeitet. Für den erstmaligen Einzug in die Top 100 im ATP-Ranking fehlt nicht mehr viel. Der 22-jährige Deutsche ist derzeit die Nummer 117 der Welt. Marterer war oft nah dran am ersten Hauptfeldsieg auf der ATP-Tour. Bei den German Open in Hamburg unternimmt der Linkshänder den nächsten Versuch, den siebten in diesem Jahr.

Er trifft am Rothenbaum in der ersten Runde auf Gilles Simon (drittes Match nach 11 Uhr, nicht vor 15 Uhr). Der 32-jährige Franzose, derzeit Nummer 36 im ATP-Ranking, spielt zum neunten Mal beim Sandplatzturnier in Hamburg. Simon hatte nur im Jahr 2011 durschlagenden Erfolg, als er den Titel gewinnen konnte. Trotz einer diesjährigen negativen Siegquote von 11:15 geht Simon als klarer Favorit ins Duell gegen Marterer (bwin listet Simon mit Quote 1,65, Marterer mit Quote 2,20). Dem Deutschen ist gegen Simon, bei dem man nie weiß, was zu erwarten ist, der erste ATP-Hauptfeldsieg aber durchaus zuzutrauen.

Hier gibt es alle Quoten zum Hamburger Turnier!