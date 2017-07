Match des Tages: Kohlschreiber gegen Simon

Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Philipp Kohlschreiber tritt bei den German Open in Hamburg mit einem neuen Trainer an. Der Auftakt war vielversprechend. Nun geht es gegen die Ballwand aus Frankreich.

Das Tennisjahr 2017 lief für Philipp Kohlschreiber bislang mehr als durchwachsen. Die langjährige deutsche Nummer eins ist mittlerweile nur noch der viertbeste Spieler seines Landes. Vor drei Wochen ging es im ATP-Ranking runter bis auf Platz 60. So niedrig war Kohlschreiber seit über zehn Jahren nicht mehr platziert. Der 33-Jährige hat gehandelt und den Österreicher Markus Hipfl als Trainer an seine Seite geholt. Das erste Match bei den German Open in Hamburg verlief vielversprechend: 6:3, 6:1 gegen den Umag-Sieger Andrey Rublev.

Kohlschreiber präsentiert sich beim Heimturnieren meist in starker Verfassung. In München stand er fünfmal im Finale und gewann drei Titel, auch in Halle/Westfalen und Düsseldorf triumphierte er, in Stuttgart ging es zweimal ins Endspiel. Nur in Hamburg hat es noch nicht mit der Finalteilnahme geklappt. Das beste Ergebnis von Kohlschreiber war das Erreichen des Halbfinals im Jahr 2014. Auf dem Weg dorthin besiegte er im Achtelfinale Gilles Simon.

Drei Jahre später gibt es nun erneut dieses Duell, wieder im Achtelfinale. Simon, der 2011 das Sandplatzturnier am Hamburger Rothenbaum gewinnen konnte, zitterte sich in der ersten Runde gegen den Deutschen Maximilian Marterer weiter. Auch für den Franzosen, derzeit die Nummer 39 im ATP-Ranking, läuft die Saison nicht nach Wunsch. Simon konnte bei keinem Turnier drei Spiele in Folge gewinnen. Im Head-to-head mit Kohlschreiber führt der 32-Jährige zwar mit 5:3, das einzige Duell auf Sand, das vor drei Jahren in Hamburg, ging allerdings an Kohlschreiber. Der Deutsche geht laut bwin als Favorit ins Duell (bwin listet Kohlschreiber mit Quote 1,44, Simon mit Quote 2,75).

Hier gibt es alle Quoten zum Hamburger Turnier!