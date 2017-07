Match des Tages: Kohlschreiber gegen Mayer

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Wer bekommt die Chance auf den Titelgewinn bei den German Open in Hamburg? Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer treffen im Halbfinale aufeinander.

Bereits vor Beginn der Halbfinals steht fest, dass es bei den German Open in Hamburg ein deutsch-argentinisches Finale geben wird. Denn während sich Federico Delbonis und Leonardo Mayer, Hamburg-Sieger von 2014, im ersten Halbfinale gegenüberstehen, treffen im zweiten Halbfinalmatch Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer (15 Uhr) aufeinander. Die Chancen sind also nun groß, dass es erstmals seit 1993, als Turnierdirektor Michael Stich siegte, einen deutschen Titelträger am Rothenbaum geben wird. Zumindest der erste deutsche Finalist seit Tommy Haas im Jahr 2012 ist sicher.

Kohlschreiber und Mayer qualifizierten sich jeweils mit Dreisatzsiegen für die Vorschlussrunde und verhinderten, dass es im Halbfinale zu zwei argentinischen Duellen kommt. Sowohl der Augsburger als auch der Bayreuther standen in Hamburg bereits einmal im Halbfinale, Mayer im Jahr 2010, Kohlschreiber im Jahr 2014. Für einen von beiden geht es nun mindestens einen Schritt weiter. Für beide Deutsche kommt die Halbfinalteilnahme zur richtigen Zeit. Kohlschreiber kehrt wieder in die Top 50 zurück, Mayer in die Top 70.

Die beiden 33-Jährigen kennen sich in- und auswendig, auch wenn sie auf der ATP-Tour noch nicht allzu oft gegeneinander gespielt haben. Kohlschreiber führt im Head-to-head mit 3:2 und konnte das einzige Duell auf Sand, letztes Jahr in München, klar gewinnen. Der allererste Vergleich liegt schon lange zurück. Im Jahr 2003 siegte Mayer beim Challenger-Turnier in Eckental. Kohlschreiber geht auch wegen der besseren Weltranglistenplatzierung als Favorit ins Match (bwin listet Kohlschreiber mit Quote 1,45, Mayer mit Quote 2,70).

