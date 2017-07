Knappe Niederlage gegen den Ex-Champion

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Maximilian Marterer ist in Hamburg knapp an einer Sensation vorbei geschrammt: Die deutsche Nachwuchshoffnung unterlag Gilles Simon in drei Sätzen. Der Franzose war am Rothenbaum 2011 erfolgreich gewesen.

Maximilian Marterer muss weiter auf seinen ersten Erfolg im Hauptfeld eines ATP-Turniers warten. Der Nürnberger, der an der Tennisbase in Oberhaching trainiert, schnupperte zum Auftakt der German Open in Hamburg an einer Überraschung, musste sich am Ende dennoch dem favorisierten Gilles Simon mit 2:6, 6:4 und 4:6 geschlagen geben. Marterer lag dabei im zweiten Satz mit einem Break zurück, kämpfte sich aber zurück in die Partie.

Den Schwung des zweiten Satzes konnte Maximilian Marterer zunächst wunderbar in die Entscheidung mitnehmen, führte gleich mit Break 2:0. Danach zeigte sich allerdings die große Routine und Klasse des Franzosen, der in der Weltrangliste derzeit nur noch auf Rang 39 geführt wird. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit hatte der Franzose unter dem geschlossenen Hallendach am den Einzug ins Achtelfinale klar gemacht.

Insgesamt standen bei dem mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Turnier acht Deutsche im Hauptfeld, Altmeister und Lokalmatador Tommy Haas greift ebenso wie der erst 16-jährige Rudolf Molleker am Dienstag ins Geschehen ein. Haas trifft in seinem Erstrundenmatch auf den Argentinier Nicolas Kicker, Molleker spielt zuvor ebenso auf dem Center Court gegen den Russen Karen Khachanov.

