"Flo" stürmt ins Hamburg-Achtelfinale

Jiangxi Open Women Single Di 11:00 WTA Nanchang: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Finale

Florian Mayer ist souverän in die zweite Runde der German Open in Hamburg eingezogen: Der langjährige deutsche Davis-Cup-Spieler besiegte den Italiener Marco Cecchinato in zwei Sätzen.

Der erste Satz geriet ein wenig spannend, am Ende bestand am Weiterkommen von Florian Mayer beim ATP-World-Tour-500- Turnier in Hamburg allerdings nie der geringste Zweifel. Der gebürtige Bayreuther setzte sich nach 76 Minuten gegen Marco Cecchinato mit 7:5 und 6:2 durch und steht damit bereits im Achtelfinale.

Mayer ließ vor den Augen von Coach Tobias Summerer und Davis-Cup-Chef Michael Kohlmann nur ein Break des Italieners zu, holte sich seinerseits gleich vier Mal den Aufschlag des Italieners. Dass der Deutsche am Ende nur neun Punkte mehr gemacht hatte als sein Gegner, spiegelt die spielerische Überlegenheit Mayers nicht wieder. Vor allem auf der Rückhand-Seite bestand zwischen den beiden Kontrahenten ein Klassen-Unterschied, zugunsten des gebürtigen Bayreuthers.

Geht die Sensation weiter? Molleker ist bei den Wettanbietern klarer Außenseiter, bei bwin steht die Quote bei 9,25. Hier findet Ihr alle Quoten.

Mayer trifft im Achtelfinale entweder auf Pablo Cuevas aus Uruguy oder den Russen Andrej Kuznetsov. Gegen Cuevas wäre es das dritte Match in Hamburg, die Bilanz ist bis dato ausgeglichen. Im Interview nach dem Match erklärte Mayer, dass er sich gegen beide potenziellen Gegner durchaus Chancen ausrechnet: Cuevas sei nach seiner verletzungsbedingten Pause womöglich noch nicht wieder ganz auf der Höhe seiner Schaffenskraft, Kuznetsovs flache Spielanlage käme ihm, Mayer, durchaus entgegen.

Beinahe gleichzeitig mit Mayer war auf den zweitgrößten Court am Rothenbaum der Österreicher Andreas Haider-Maurer im Einsatz. Er verlor glatt gegen Diego Schwartzman aus Argentinien. Ebenfalls weiter ist hingegen Cedric-Marcel Stebe: Der Qualifikant besiegte in Runde eins Damir Dzumhur und trifft nun auf Schwartzman.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg