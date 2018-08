ATP Generali Open: Philipp Kohlschreiber - Erst Trauung, dann Niederlage in Kitzbühel

Philipp Kohlschreiber hat sich getraut: Der zweifache Titelträger bei den Generali Open in Kitzbühel heiratete am Mittwochvormittag in Kitzbühel seine Freundin Lena Alberti.

Immerhin eine gute Nachricht für Philipp Kohlschreiber an diesem Mittwoch in Kitzbühel: Schon am Vormittag, wenige Stunden vor seinem Match gegen Denis Istomin (das der Titelverteidiger in drei Sätzen verlor), gaben sich Kohlschreiber und seine langjährige Freundin Lena Alberti am Standesamt Kitzbühel das Ja-Wort.

Der 34-jährige Kohlschreiber hat seinen Wohnsitz seit ein paar Jahren in Kitzbühel, im vergangenen Jahr hatte er im Endspiel der Generali Open Joao Sousa aus Portugal besiegt.