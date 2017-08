Melzer verpasst Traum-Duell mit Ofner

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Gerald Melzer hat ein rein österreichisches Halbfinale in Kitzbühel gegen Sebastian Ofner verpasst. Melzer unterlag im Viertelfinale dem Portugiesen Joao Sousa mit 6:2, 1:6, 3:6.

Die Zuschauer bei den Generali Open erlebten ein durchwachsenes, am Ende aber spannendes Spiel. Melzer begann stark und brachte Sousa schnell zum Grübeln und Beschweren, er nutzte drei seiner fünf Breakchancen. In Durchgang zwei das umgekehrte Bild: Sousa steigerte sich, erspielte sich selbst sechs Breakchancen, von denen er vier verwertete.

Im Entscheidungssatz hatte Melzer den Spielball zum 1:0 und somit zum Wiedereinstieg ins Match - den er verpasste; Sousa hingegen verwertete seine Chance zum frühen Break, bevor einer kurzer Schauer einsetzte. Eine Hilfe für Melzer war dieser nicht: Sousa breakte den Österreicher erneut (zu null) und zog nach Abwehr von vier Breakbällen auf 4:0 davon.

Der 27-jährige Melzer aber kämpfte und holte drei Spiele in Folge, er kam bis auf zwei Punkte zum Ausgleich heran. Sousa jedoch behielt die Nerven und verwertete nach knapp zwei Stunden seinen zweiten Matchball. Melzer verpasste so den erneuten Einzug in die Vorschlussrunde bei seinem Heimturnier nach seinem Erfolgslauf 2016.

Im Halbfinale am Freitag trifft Sousa nun auf Österreichs Überraschungsmann Sebastian Ofner, der in Kitzbühel weiter für Furore sorgen will.