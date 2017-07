Alle Infos zur ATP in Kitzbühel

BB&T Atlanta Open Men Single Live ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

Die Generali Open 2017 finden von 29. Juli bis 5. August statt. SPOX liefert alle Infos zum ATP-Turnier in Kitzbühel: Termine, Teilnehmer, Setzliste, Favoriten, TV-Übertragungen und Livestreams.

Wann und wo finden die Generali Open 2017 statt?

Die Generali Open 2017 finden von 31. Juli bis 5. August auf dem Center Court des Kitzbüheler Tennis Clubs (KTC) in Kitzbühel/Österreich statt.

Wer sind die Favoriten beim ATP-Turnier in Kitzbühel?

In diesem Jahr wird die Setzliste von Pablo Cuevas aus Uruguay angeführt. Der Weltranglisten-27. geht damit als Favorit in das Turnier. Weitere hochkarätige Teilnehmer, die sich Chancen auf einen Turniersieg ausrechnen, sind vor allem die Italiener Fabio Fognini (Weltranglistenplatz 30) und Paolo Lorenzi (36) sowie Gilles Simon aus Frankreich. Aber auch der zweifache Kitzbühel-Gewinner Robin Haase aus den Niederlanden will nach 2011 und 2012 erneut den Titel holen.

Welche Deutschen und Österreicher nehmen an den Generali Open teil?

Tommy Haas (Hamburg)

Jan-Lennard Struff (Warstein)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg)

Gerald Melzer (Wien)

Sebastian Ofner (Bruck an der Mur)

Wie ist die Auslosung für die erste Runde in Kitzbühel?

Die Auslosung findet am 29. Juli 2017 statt.

Datum erwarteter Spielstart Runde Montag, 31. Juli 11:00 Uhr 1. Runde Dienstag, 1. August 11:00 Uhr 1. Runde Mittwoch, 2. August 11:00 Uhr Achtelfinale Donnerstag, 3. August 11:00 Uhr Viertelfinale Freitag, 4. August 11:00 Uhr Halbfinale Samstag, 5. August 11:00 Uhr Finale

Welche Spieler gewannen die Generali Open in den letzten 10 Jahren?

2016: Paolo Lorenzi (ITA)

2015: Philipp Kohlschreiber (GER)

2014: David Goffin (BEL)

2013: Marcel Granollers (ESP)

2012: Robin Haase (NED)

2011: Robin Haase (NED)

2010: Andreas Seppi (ITA)

2009: Guillermo Garcia-Lopez (ESP)

2008: Juan Martin del Potro (ARG)

2007: Juan Monaco (ARG)

Wo wird das Turnier im TV und Livestream übertragen?

Der österreichische Sender ORF Sport+ überträgt ab dem 31. Juli täglich mehrere Spiele sowie das Finale am 5. August. Parallel bietet der ORF auch einen Livestream auf der Homepage des Senders an.