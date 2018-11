Knöchel-OP: Rafael Nadal sagt für ATP-Finale in London ab

Spaniens Tennisstar Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-Finale (11. bis 18. November) in London aufgrund einer Operation am rechten Knöchel abgesagt. Das verkündete der 17-malige Grand-Slam-Champion auf Twitter.

"Ich habe einen freien Gelenkkörper im Sprunggelenk, der am Montag operativ entfernt werden musste", schrieb Nadal.

Bereits vergangene Woche hatte der 32-Jährige für das Masters in Paris wegen einer Bauchmuskelverletzung abgesagt. "Da mir auch mein Bauchmuskel noch Probleme bereitet, haben wir den Zeitpunkt für die zusätzliche Operation genutzt", teilte der Weltranglistenzweite mit: "Auf diese Art und Weise hoffe ich, dass ich für die nächste Saison wieder fit sein werde."

John Isner rückt für Rafael Nadal nach

Für den verletzten Spanier würde im Normalfall der US-Aufschlagriese John Isner nachrücken. Vor Nadal hatte bereits der Argentinier Juan Martin del Potro seine Teilnahme am Turnier der besten acht Spieler der Saison wegen einer Knieverletzung abgesagt. Für del Potro war der Japaner Kei Nishikori ins Teilnehmerfeld gerutscht.

Einziger deutscher Spieler beim Tour-Finale in London ist der Hamburger Alexander Zverev. Durch die Absage Nadals steht bereits fest, dass der Serbe Novak Djokovic das Tennis-Jahr als Nummer eins beenden wird.